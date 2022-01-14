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Çin’in nihai mamul ithalatı 2021 yılında %29,5 düştü

Cuma, 14 Ocak 2022 14:03:57 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin gümrük verilerine göre, ülkenin nihai mamul ithalatı 2021 yılında yıllık %29,5 düşüşle 14,27 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca, yarı mamul piyasasının da benzer bir seyir gösterdiği belirtildi.

Son veriler henüz açıklanmamış olsa da 2021 yılında toplam nihai ve yarı mamul ithalatının yaklaşık 27-28 milyon mt seviyesinde yer alması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl, toplam yarı ve nihai mamul ithalatı 38,5 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Yalnızca Aralık ayında, Çin aylık %29,71 ve yıllık %26,93 düşüşle 1 milyon mt nihai mamul ithalat etti.


Etiketler: Çin  çelik üretimi  Uzak Doğu  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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