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Çin’in nihai mamul ihracatı Kasım ayında aylık %3,1 düştü

Salı, 07 Aralık 2021 15:14:33 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin gümrük verilerine göre, ülkenin nihai mamul ihracatı, bu yılın Ekim ayında, aylık %3,1 ve yıllık %0,9 düşüşle 4,36 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aylık düşüş, Kasım sevkiyatlı birçok bağlantının gerçekleştirildiği Eylül ayı ve Ekim ayının başında iç pazara daha fazla odaklanılması ve Ağustos ayında belirli çelik ürünlere yönelik ihracat vergi iadesinin iptal edilmesinden kaynaklandı. Kasım ayındaki ihracat tonajı bu yılın en düşük seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, ülkenin nihai mamul ihracatı yıllık %26,7 artışla 61,87 milyon mt seviyesine çıktı.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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