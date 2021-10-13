Çin’in nihai mamul ihracatı Eylül ayında 5 milyon mt’un altına indi

Çarşamba, 13 Ekim 2021 11:47:10 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in nihai mamul ihracatı bu yılın Eylül ayında, soğuk sac ile galvanizli sac ihracatındaki vergi iadesi uygulamasının 1 Ağustos tarihi itibarıyla iptal edilmesi nedeniyle aylık %2,63 düşüşle 4,92 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, Çin’de, üretimin düşüş gösterdiği ve üreticilerin, ihracata öncelik vermediği gözlendi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Çin’in nihai mamul ihracatı yıllık %31,3 artışla 53,02 milyon mt seviyesine çıktı. Söz konusu artış, bu yılın ilk sekiz ayında kaydedilene kıyasla 0,3 puan daha yavaş oldu.