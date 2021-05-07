Çin’in nihai çelik ithalatı Nisan ayında %11,2 düştü, yarı mamul ihracatı yüksek seyredecek

Cuma, 07 Mayıs 2021 18:14:09 (GMT+3) | Şanghay

7 Mayıs tarihinde açıklanan gümrük verilerine göre, Çin, bu yılın Nisan ayında, aylık %11,2 düşüşle ve yıllık %16,2 artışla 1,17 milyon mt nihai çelik ithal etti.

Bu rakama, devam eden aktif kütük alımlarıyla birlikte artması beklenen yarı mamuller dahil değil.

Çin, 1 Mayıs tarihi itibarıyla, ASEAN dışından gelen kütüğe uyguladığı %2 oranındaki ithalat vergisini kaldırmıştı. Bu durum, BDT, Türkiye, Orta Doğu, İran ve diğer ülkelerden gelecek arzı destekleyecek.

Çin, bu yılın Ocak-Nisan ayları arasındaki dönemde, yıllık %16,9 artışla 4,89 milyon mt nihai çelik ithal etmişti. Bu artış, bu yılın ilk üç ayında kaydedilenden 0,1 puan daha az oldu.