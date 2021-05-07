﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in nihai çelik ithalatı Nisan ayında %11,2 düştü, yarı mamul ihracatı yüksek seyredecek

Cuma, 07 Mayıs 2021 18:14:09 (GMT+3)   |   Şanghay
       

7 Mayıs tarihinde açıklanan gümrük verilerine göre, Çin, bu yılın Nisan ayında, aylık %11,2 düşüşle ve yıllık %16,2 artışla 1,17 milyon mt nihai çelik ithal etti.

Bu rakama, devam eden aktif kütük alımlarıyla birlikte artması beklenen yarı mamuller dahil değil.

Çin, 1 Mayıs tarihi itibarıyla, ASEAN dışından gelen kütüğe uyguladığı %2 oranındaki ithalat vergisini kaldırmıştı. Bu durum, BDT, Türkiye, Orta Doğu, İran ve diğer ülkelerden gelecek arzı destekleyecek.

Çin, bu yılın Ocak-Nisan ayları arasındaki dönemde, yıllık %16,9 artışla 4,89 milyon mt nihai çelik ithal etmişti. Bu artış, bu yılın ilk üç ayında kaydedilenden 0,1 puan daha az oldu.


Etiketler: çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

07  May

Çin’in demir cevheri ithalatı talebe rağmen Nisan ayında 100 milyon mt’un altına düştü
07  May

Çin’in çelik ihracatı Nisan ayında %5,71 arttı
30  Nis

Ansteel’in net kârı ilk çeyrekte %420,55 arttı
27  Nis

Baosteel’in net kârı birinci çeyrekte %248 arttı
14  Nis

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Nisan başında arttı, stoklar yükseldi