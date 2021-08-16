Çin’in kömür üretimi Ocak-Temmuz döneminde %4,9 artış gösterdi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, Çin’in ham kömür üretimi bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, 2020 yılının ilk yedi ayına kıyasla %4,9 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %4,8 artışla 2,26 milyar mt seviyesinde kaydedildi.
Çin’in ham kömür üretimi yalnızca Temmuz ayında, 2020 yılının aynı ayına kıyasla %3,3 ve 2019 yılının Temmuz ayına kıyasla %6,9 düşüş göstererek 310 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde, Çin’in kömür ithalatı yıllık %15 düşüşle 169,74 milyon mt oldu.