﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in kömür üretimi Ocak-Temmuz döneminde %4,9 artış gösterdi

Pazartesi, 16 Ağustos 2021 12:06:45 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, Çin’in ham kömür üretimi bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, 2020 yılının ilk yedi ayına kıyasla %4,9 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %4,8 artışla 2,26 milyar mt seviyesinde kaydedildi.

Çin’in ham kömür üretimi yalnızca Temmuz ayında, 2020 yılının aynı ayına kıyasla %3,3 ve 2019 yılının Temmuz ayına kıyasla %6,9 düşüş göstererek 310 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, Çin’in kömür ithalatı yıllık %15 düşüşle 169,74 milyon mt oldu.


Etiketler: Uzak Doğu  hammaddeler  Çin  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

16  Ağu

NBS: Çin’in ham çelik üretimi Temmuz ayında %8,4 düştü
11  Ağu

Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,47 düştü
10  Ağu

Çin’in kömür ve linyit ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %15 düştü
09  Ağu

Çin’in demir cevheri ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %1,5 düştü
30  Tem

BOCI: Çin’de emtia fiyatları daha da artacak ancak artış hızı yavaşlayacak