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Çin’in kömür üretimi Ocak-Mayıs döneminde %8,8 arttı

Perşembe, 17 Haziran 2021 14:23:06 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, Çin’in ham kömür üretimi bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, 2020 yılının ilk beş ayına kıyasla %8,8 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %9,8 artışla 1,62 milyar mt seviyesinde kaydedildi.

Çin’in ham kömür üretimi yalnızca Mayıs ayında, 2020 yılının aynı ayına kıyasla %0,6 ve 2019 yılının Mayıs ayına kıyasla %0,6 artış göstererek 330 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, Çin’in kömür ithalatı yıllık %25,2 düşüşle 111,17 milyon mt oldu.


Etiketler: Uzak Doğu  hammaddeler  koklaşabilir taş kömürü  üretim  Çin  |  benzer haberler »


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