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Çin’in kömür üretimi Ocak-Kasım döneminde %4,2 arttı

Perşembe, 16 Aralık 2021 11:18:29 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin ham kömür üretimi, bu yılın Ocak-Kasım döneminde, yıllık %4,2 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %4,6 artışla 3,67 milyar mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Kasım ayında, ham çelik üretimi yıllık %4,6 ve 2019 yılının aynı ayına kıyasla %6,1 artarak 370 milyon mt seviyesine yükseldi. Söz konusu yıllık artış, Ekim ayında kaydedilene kıyasla 0,6 puan daha hızlı oldu.

Ayrıca, bu yılın ilk on bir ayında, ülkenin kömür ithalatı yıllık %10,6 artarak 290 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Uzak Doğu  hammaddeler  Çin  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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