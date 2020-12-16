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Çin’in kömür üretimi Ocak-Kasım döneminde %0,4 arttı

Çarşamba, 16 Aralık 2020 15:13:18 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Kasım döneminde Çin’in ham kömür üretimi, yılın ilk on ayında kaydedilen artış hızına kıyasla 0,3 puan yükselerek yıllık %0,4 artışla 3,48 milyar mt seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Kasım ayında ise, Çin’in ham kömür üretimi, Ekim ayında kaydedilen artışa kıyasla 0,1 puan daha yüksek olarak yıllık bazda %1,5 artışla 350 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı zamanda, bu yılın Ocak-Kasım döneminde Çin yıllık bazda %10,8 düşüşle 260 milyon mt kömür ithalatı gerçekleştirirken, bu düşüş oranı yılın Ocak-Ekim döneminde kaydedilene kıyasla 2,5 puan daha yüksek oldu.


Etiketler: koklaşabilir taş kömürü  hammaddeler  Çin  Uzak Doğu  üretim  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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