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Çin’in kömür üretimi Ocak-Haziran döneminde %6,4 arttı

Cuma, 16 Temmuz 2021 12:03:09 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, Çin’in ham kömür üretimi bu yılın Ocak-Haziran döneminde, 2020 yılının ilk altı ayına kıyasla %6,4 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %7,1 artışla 1,95 milyar mt seviyesinde kaydedildi.

Çin’in ham kömür üretimi yalnızca Haziran ayında, 2020 yılının aynı ayına kıyasla %5 ve 2019 yılının Haziran ayına kıyasla %6,1 düşüş göstererek 320 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, Çin’in kömür ithalatı yıllık %19,7 düşüşle 139,56 milyon mt oldu.


Etiketler: hammaddeler  Çin  Uzak Doğu  koklaşabilir taş kömürü  üretim  |  benzer haberler »


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