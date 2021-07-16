Çin’in kömür üretimi Ocak-Haziran döneminde %6,4 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, Çin’in ham kömür üretimi bu yılın Ocak-Haziran döneminde, 2020 yılının ilk altı ayına kıyasla %6,4 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %7,1 artışla 1,95 milyar mt seviyesinde kaydedildi.
Çin’in ham kömür üretimi yalnızca Haziran ayında, 2020 yılının aynı ayına kıyasla %5 ve 2019 yılının Haziran ayına kıyasla %6,1 düşüş göstererek 320 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde, Çin’in kömür ithalatı yıllık %19,7 düşüşle 139,56 milyon mt oldu.