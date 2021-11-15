Çin’in kömür üretimi Ocak-Ekim döneminde %4 arttı

Pazartesi, 15 Kasım 2021 17:14:36 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin ham kömür üretimi, bu yılın Ocak-Ekim döneminde, yıllık %4 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %4,1 artışla 3,3 milyar mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Ekim ayında, ham çelik üretimi, geçtiğimiz ay kaydedilen yıllık %9 düşüşe kıyasla %4 ve 2019 yılının aynı ayına kıyasla %4,1 artarak 360 milyon mt seviyesine yükseldi.

Ayrıca, bu yılın ilk on ayında, ülkenin kömür ithalatı yıllık %1,9 artarak 257,34 milyon mt seviyesinde yer aldı.