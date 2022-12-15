Çin’in kok üretimi Ocak-Kasım döneminde %0,7 arttı

Perşembe, 15 Aralık 2022 11:11:12 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, yılın Ocak-Kasım döneminde ülkenin ham kömür üretimi yıllık %9,7 artışla 4,09 milyar mt seviyesinde kaydedilirken, söz konusu artış yılın ilk on ayında kaydedilene kıyasla 0,3 puan daha yavaş oldu.

Yalnızca Kasım ayında Çin’in ham kömür üretimi yıllık %3,1 ve aylık %5,73 artışla 391,31 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Çin’in kok üretimi yıllık %9,5 artış ve aylık %3,72 düşüşle 37,39 milyon mt olarak kaydedildi.

Yılın ilk 11 ayında ise ülkenin kok üretimi yıllık %0,7 artışla 434,38 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, söz konusu artış yılın ilk on ayında kaydedilene kıyasla 0,6 puan daha yavaş oldu.