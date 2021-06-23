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Çin’in kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Mayıs döneminde %19,9 arttı

Çarşamba, 23 Haziran 2021 14:02:02 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, yıllık %19,9 artışla 925 milyar RMB (134,2 milyar $) oldu.

Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, yıllık %19,9 artışla 925 milyar RMB (134,2 milyar $) oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’in, kara yolu, iç nehir ve sahil tesisleri yapımına yönelik sabit varlık yatırımları sırasıyla yıllık %20,6, %17 ve %51,1 artarak 866,41 milyar RMB (134,1 milyar $), 25,60 milyar RMB (3,96 milyar $) ve 30,07 milyar RMB (4,65 milyar $) oldu.


Etiketler: Çin  yatırım  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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