Çin’in kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Temmuz döneminde %9,1 arttı

Çarşamba, 17 Ağustos 2022 11:46:48 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %9,1 artışla 1,6 trilyon RMB (240 milyar $) oldu.

Söz konusu dönemde, kara yolu, su yolu, iç nehir ve sahil tesisleri yapımına yönelik sabit varlık yatırımları sırasıyla yıllık %9,2, %7, %4,8 ve %8,3 artışla 1,52 trilyon RMB (220 milyar $), 87,85 milyar RMB (12,9 milyar $), 40,68 milyar RMB (6 milyar $) ve 46,44 milyar RMB (6,8 milyar $) seviyelerinde yer aldı.

1$ = 6,7863 RMB