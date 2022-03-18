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Çin’in kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Şubat döneminde %14,8 arttı

Cuma, 18 Mart 2022 14:41:02 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları bu yılın Ocak-Şubat döneminde yıllık %14,8 artışla 273,14 milyar RMB (43,1 milyar $) oldu.

Söz konusu dönemde, kara yolu, su yolu ve iç nehir tesisleri yapımına yönelik sabit varlık yatırımları sırasıyla yıllık %15,7, %3,9 ve %11,7 artışla 255,12 milyar RMB (40,2 milyar $), 18,02 milyar RMB (2,8 milyar $) ve 8,38 milyar RMB (1,3 milyar $) olurken, sahil tesisleri yapımına yönelik sabit varlık yatırımları yıllık %2,6 düşüşle 9,54 milyar RMB (1,5 milyar $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  yatırım 

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