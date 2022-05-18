Çin’in kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Nisan döneminde %7,3 arttı

Çarşamba, 18 Mayıs 2022 10:07:49 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %7,3 artışla 729,5 milyar RMB (108,2 milyar $) oldu.

Söz konusu dönemde, kara yolu, su yolu ve iç nehir tesisleri yapımına yönelik sabit varlık yatırımları sırasıyla yıllık %7,7, %0,8 ve %8,1 artışla 686,4 milyar RMB (101,8 milyar $), 43,2 milyar RMB (6,4 milyar $) ve 20,8 milyar RMB (3,1 milyar $) olurken, sahil tesisleri yapımına yönelik sabit varlık yatırımları yıllık %6,2 düşüşle 21,9 milyar RMB (3,2 milyar $) seviyesinde yer aldı.

1$ = 6,7421 RMB