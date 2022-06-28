Çin’in kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Mayıs döneminde %7,2 arttı

Salı, 28 Haziran 2022 10:17:22 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %7,2 artışla 991,25 milyar RMB (148 milyar $) oldu.

Söz konusu dönemde, kara yolu, su yolu ve iç nehir tesisleri yapımına yönelik sabit varlık yatırımları sırasıyla yıllık %7,6, %0,6 ve %6,1 artışla 934,9 milyar RMB (140 milyar $), 56,3 milyar RMB (8,4 milyar $) ve 27,16 milyar RMB (4,1 milyar $) olurken, sahil tesisleri yapımına yönelik sabit varlık yatırımları yıllık %4,9 düşüşle 28,6 milyar RMB (4,3 milyar $) seviyesinde yer aldı.

1$ = 6,693 RMB