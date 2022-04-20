Çin’in kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Mart döneminde %11,4 arttı

Çarşamba, 20 Nisan 2022 10:48:20 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları bu yılın Ocak-Mart döneminde yıllık %11,4 artışla 512 milyar RMB (80,3 milyar $) oldu.

Söz konusu dönemde, kara yolu, su yolu ve iç nehir tesisleri yapımına yönelik sabit varlık yatırımları sırasıyla yıllık %11,8, %5,4 ve %11,9 artışla 481 milyar RMB (75,4 milyar $), 31 milyar RMB (4,9 milyar $) ve 14,6 milyar RMB (2,3 milyar $) olurken, sahil tesisleri yapımına yönelik sabit varlık yatırımları yıllık %2,3 düşüşle 15,9 milyar RMB (2,5 milyar $) seviyesinde yer aldı.