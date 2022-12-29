Çin’in kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Kasım döneminde %5,8 arttı

Perşembe, 29 Aralık 2022 10:37:59 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %5,8 artışla 3,5 trilyon RMB (500 milyar $) oldu.

Söz konusu dönemde, kara yolu, su yolu, iç nehir ve sahil tesisleri yapımına yönelik sabit varlık yatırımları sırasıyla yıllık %9,1, %10,2, %14 ve %6,3 artışla 2,6 trilyon RMB (370 milyar $), 147,8 milyar RMB (21,2 milyar $), 75,2 milyar RMB (10,8 milyar $) ve 71,5 milyar RMB (10,2 milyar $) seviyelerinde yer aldı.