Çin’in kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Ekim döneminde %9,5 arttı

Çarşamba, 23 Kasım 2022 11:04:52 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %9,5 artışla 2,47 trilyon RMB (340 milyar $) oldu.

Söz konusu dönemde, kara yolu, su yolu, iç nehir ve sahil tesisleri yapımına yönelik sabit varlık yatırımları sırasıyla yıllık %9,6, %8,8, %9,2 ve %8,2 artışla 2,34 trilyon RMB (330 milyar $), 129,96 milyar RMB (18,1 milyar $), 63,4 milyar RMB (8,8 milyar $) ve 65,2 milyar RMB (9,1 milyar $) seviyelerinde yer aldı.