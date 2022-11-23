﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Ekim döneminde %9,5 arttı

Çarşamba, 23 Kasım 2022 11:04:52 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %9,5 artışla 2,47 trilyon RMB (340 milyar $) oldu.

Söz konusu dönemde, kara yolu, su yolu, iç nehir ve sahil tesisleri yapımına yönelik sabit varlık yatırımları sırasıyla yıllık %9,6, %8,8, %9,2 ve %8,2 artışla 2,34 trilyon RMB (330 milyar $), 129,96 milyar RMB (18,1 milyar $), 63,4 milyar RMB (8,8 milyar $) ve 65,2 milyar RMB (9,1 milyar $) seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’in emlak sektörü yatırımları Ocak-Ekim döneminde %8,8 düştü

16 Kas | Çelik Haberler

Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Ekim döneminde %5,8 arttı

16 Kas | Çelik Haberler

Çin’in emlak sektörü yatırımları Ocak-Eylül döneminde %8 düştü

25 Eki | Çelik Haberler

Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Eylül döneminde %5,9 arttı

25 Eki | Çelik Haberler

Çin tarımsal ve kırsal bölgelerin altyapı inşasına yönelik yatırımları artırma planını açıkladı

19 Eki | Çelik Haberler

Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Eylül döneminde %6,9 düşüşle 475 milyar RMB oldu

19 Eki | Çelik Haberler

Çin’in ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımları Ocak-Ağustos döneminde %6,6 arttı

28 Eyl | Çelik Haberler

Çin altyapı inşaatını hızlandırmaya devam ediyor

20 Eyl | Çelik Haberler

Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu Ocak-Ağustos döneminde 74 adet sabit varlık yatırımı projesine onay verdi

20 Eyl | Çelik Haberler

Çin’in emlak sektörü yatırımları Ocak-Ağustos döneminde %7,4 düştü

19 Eyl | Çelik Haberler