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Çin’in kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak ayında %0,1 arttı

Salı, 22 Şubat 2022 11:12:14 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları bu yılın Ocak ayında yıllık %0,1 artışla 143,6 milyar RMB (22,6 milyar $) oldu.

Söz konusu ayda, kara yolu yapımına yönelik sabit varlık yatırımları yıllık %0,9 artışla 134,3 milyar RMB (21,2 milyar $) olurken, iç nehir ve sahil tesisleri yapımına yönelik sabit varlık yatırımları ise sırasıyla yıllık %5,1 ve %14 düşüşle 4,5 milyar RMB (700 milyon $) ve 4,4 milyar RMB (700 milyon $) seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  yatırım  |  benzer haberler »

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