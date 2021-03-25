Çin’in kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımı Ocak-Şubat döneminde %20,3 arttı
Perşembe, 25 Mart 2021 14:49:51 (GMT+3)
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Şanghay
Çin Ulaştırma Bakanlığı (MOT) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Çin’deki kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları yıllık %20,3 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %13,3 artışla 237,9 milyar RMB (36,4 milyar $) oldu. Bununla birlikte, söz konusu dönemde ulaşımdaki sabit varlık yatırımı yıllık %71,7 ve 2019 yılının Ocak-Şubat dönemine kıyasla %11,6 artışla 303,2 milyar RMB (46,4 milyar $) seviyesinde kaydedildi.
1$ = 6,5282 RMB
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