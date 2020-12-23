Çin’in kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımı Ocak-Kasım döneminde %10,9 arttı

Çarşamba, 23 Aralık 2020 12:04:38 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulaştırma Bakanlığı (MOT) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Kasım döneminde Çin’deki kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları, yılın ilk on ayında kaydedilen artış hızından 0,9 puan daha düşük olarak yıllık %10,9 artışla 2,40 trilyon RMB (370 milyar $) oldu.

Söz konusu dönemde, Çin'de yol tesislerinin inşaatında sabit varlık yatırımı yıllık %11,5 artışla 2,26 trilyon RMB (340 milyar $), iç nehir tesislerinin inşaatında sabit varlık yatırımı yıllık %12,2 artışla 61,4 milyar RMB (9,37 milyar $) ve kıyı tesislerinin inşaatında sabit varlık yatırımı yıllık %16,9 artışla 56,44 milyar RMB (8,6 milyar $) olarak gerçekleşti.

1$ = 6,5558 RMB