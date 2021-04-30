Çin’in kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımı ilk çeyrekte %60,1 arttı

Cuma, 30 Nisan 2021 14:21:46 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Mart arasındaki dönemde Çin’deki kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımı, yıllık %60,1 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %23,5 artışla 459,7 milyar RMB (71 milyar $) oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’in, kara ve su yollarına yönelik 2021 yılı için belirlediği yıllık 1,8 trilyon RMB (278 milyar $) değerindeki sabit varlık yatırımı hedefinin %25,5’ini tamamladığı bildirildi.

Bununla birlikte, söz konusu dönemde ulaşımdaki toplam sabit varlık yatırımı, yıllık %52,8 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %18,5 artışla 579,2 milyar RMB (89,5 milyar $) seviyesinde kaydedildi.