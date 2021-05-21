Çin’in inşaat demiri ve filmaşin üretimi Nisan ayında hafifçe arttı

Cuma, 21 Mayıs 2021 16:05:55 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in inşaat demiri üretimi bu yılın Nisan ayında yıllık %11,8 ve aylık %3,04 artışla 23,65 milyon mt olurken, filmaşin üretimi ise yıllık %8,3 ve aylık %2,96 artışla 14,17 milyon mt oldu.

SteelOrbis’in verilerine göre, ülkede yerel inşaat demiri fiyatları Nisan ayı genelinde yükseliş trendi gösterirken, vadeli inşaat demiri fiyatlarının ve iyi talebin desteklemesiyle birlikte 27 Nisan tarihinde %6,9 artışla en üst seviyesine ulaşarak 5.250 RMB/mt seviyesinde kaydedildi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, Çin’in inşaat demiri üretimi bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %16,9 artışla 87,02 milyon mt seviyesine yükseldi. Bu artış, yılın ilk üç ayında kaydedilen artışa kıyasla 2 puan daha yavaş oldu.

Filmaşin üretimi ise yılın ilk dört ayında yıllık %14,1 artışla 53,47 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artış, bu yılın ilk üç ayında kaydedilen artışa kıyasla 2,2 puan daha yavaş oldu.