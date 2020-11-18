Çin’in inşaat demiri ve filmaşin üretimi Ekim ayında arttı

Çarşamba, 18 Kasım 2020 14:31:03 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) 16 Kasım tarihinde yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ekim ayında Çin’in inşaat demiri üretimi yıllık bazda %6,5 artışla 23,78 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu artış Eylül ayına kıyasla 3,4 puan daha yavaştı. Aylık bazda bakıldığında ise, Eylül ayında önceki aya göre hafifçe gerileyen inşaat demiri üretimi Ekim ayında Eylül ayına kıyasla %1,53 düştü.

Filmaşin üretimi Ekim ayında yıllık bazda %14,4 ve Eylül ayına kıyasla %0,5 artışla 15,16 milyon mt olurken, yıllık bazdaki artış Eylül ayındaki yıllık bazda artışa kıyasla 2,9 puan daha fazla oldu.

Ekim ayında Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları, artan vadeli inşaat demiri kontratlarının, iyi talebin ve piyasa oyuncuları arasındaki pozitif görünümün etkisiyle, SteelOrbis verilerine göre %3,2 yükseldi.

Ocak-Ekim döneminde ise Çin’in inşaat demiri üretimi yıllık bazda %4,7 artışla 219,04 milyon mt ve filmaşin üretimi yıllık bazda %5,3 artışla 136,9 milyon mt seviyesinde yer aldı. 2019 yılının aynı döneminde söz konusu mamullerin üretimi sırasıyla %4,5 ve %4,3 artmıştı.