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Çin’in inşaat demiri ve filmaşin ihracatı Ekim’de düştü

Salı, 24 Kasım 2020 14:53:34 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yılın Ekim ayında, Çin’in çelik çubuk ihracatı yıllık %34,6 ve aylık %2,1 düşüşle 470.000 mt seviyesinde yer alarak, ülkede yerel talebin güçlü olduğunu ve Çinli üreticilerin ihracatla çok fazla ilgilenmediklerini gösterdi. Aynı ayda ülkenin filmaşin ihracatı ise yıllık %7,3 artış fakat aylık %10,5 düşüşle 170.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, başlıca uzun mamuller arasında yalnızca köşebent ihracatı aylık bazda %35,3 ile artış kaydederek 230.000 mt seviyesinde yer alırken, söz konusu ihracat yıllık bazda %16 düşüş gösterdi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Çin’in çelik çubuk ihracatı yıllık %31 düşüşle 5,82 milyon mt olurken, filmaşin ihracatı ise yıllık %3,7 düşüşle 1,65 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde, Çin’in köşebent ihracatı yıllık %16,3 düşüşle 2,34 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: filmaşin  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  inşaat demiri  uzun ürünler  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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