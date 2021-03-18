Çin’in inşaat demiri üretimi Ocak-Şubat döneminde %19 arttı

Perşembe, 18 Mart 2021 14:46:29 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Çin'in inşaat demiri üretimi yıllık bazda %19 artışla 40,49 milyon mt seviyesinde yer aldı ve bu artış geçen yılın Aralık ayındaki artışa kıyasla 12,6 puan daha yüksekti.

Aynı dönemde, Çin’in filmaşin üretimi yıllık bazda %17,4 artışla 25,85 mt seviyesine yükseldi. Yıllık bazda kaydedilen artış hızı, Aralık ayında kaydedilen artışa kıyasla 7,3 puan daha yüksek oldu.

SteelOrbis verilerine göre, Çin’in yerel inşaat demiri fiyatları uzun Çin Yeni Yılı tatili sonrasında, 23 Şubat tarihinde en yüksek seviyesine ulaşarak 4.693 RMB/mt seviyesinde kaydedildi. Bu artışta demir cevheri fiyatlarındaki yükseliş ve piyasa oyuncularının beklentilerinin iyileşmesi sonucu sertçe yükselen vadeli çelik fiyatları rol oynadı.