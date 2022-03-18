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Çin’in inşaat demiri üretimi Ocak-Şubat döneminde %13,8 düştü

Cuma, 18 Mart 2022 14:42:01 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi Ocak-Şubat döneminde yıllık %13,8 düşüşle 34,82 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan, aynı dönemde filmaşin üretimi yıllık %16,7 düşüşle 21,31 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Çin Yeni Yıl tatili ve Kış Olimpiyatları üretimi olumsuz etkiledi.

Çin’de inşaat demiri fiyatları Çin Yeni Yıl tatilinin ardından önce yükseldi, Şubat ayının ikinci yarısında ise düştü. SteelOrbis’in verilerine göre, yerel inşaat demiri fiyatları 11-13 Şubat tarihlerinde 5.027 RMB/mt seviyesi ile en yüksek, 1-6 Şubat tarihlerinde 4.803 RMB/mt ile en düşük seviyesinde yer aldı.


Etiketler: inşaat demiri  uzun ürünler  Çin  Uzak Doğu  çelik üretimi  üretim 

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