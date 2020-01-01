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Çin’in inşaat demiri üretimi Mart ayında %18,9 arttı

Aynı dönemde, Çin’in filmaşin üretimi yıllık bazda %16,3 artışla 39,15 milyon mt seviyesine yükseldi. Yıllık bazda kaydedilen ...

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