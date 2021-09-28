﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in inşaat demiri ihracatı Ağustos ayında %9,8 düşerek 500.000 mt’un altına indi

Salı, 28 Eylül 2021 12:20:30 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in inşaat demiri ihracatı bu yılın Ağustos ayında aylık %9,8 düşüşle ve yıllık %1,2 artışla 460.000 mt oldu.

Ayrıca, ülkenin filmaşin sevkiyatları, söz konusu ayda, aylık bazda değişim göstermeyerek ve yıllık %7,2 düşerek 170.000 mt; köşebent/profil sevkiyatları ise aylık %19 ve yıllık %2 düşüşle 170.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Covid-19 pandemisi, uluslararası piyasalardaki uzun mamul talebini olumsuz etkilerken, Çinli üreticiler, iç piyasaya yapılan satışlara odaklandı.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, Çin’in inşaat demiri ihracatı yıllık %29,6 artışla 6,31 milyon mt olurken, filmaşin ihracatı yıllık %10,5 artışla 1,42 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, köşebent/profil ihracat hacmi yıllık %1,8 düşerek 1,91 milyon mt seviyesine geriledi.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  inşaat demiri  filmaşin  uzun ürünler  profil  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

29 Eyl

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları geçtiğimiz hafta arttı
23 Eyl

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları geçtiğimiz hafta artış gösterdi
23 Eyl

Çin’in uzun mamul üretimi Ağustos ayında düştü
15 Eyl

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları geçtiğimiz hafta artış gösterdi
14 Eyl

Çin’de temel nihai mamul stokları Eylül başında %3,1 düştü