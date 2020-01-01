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< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in ihracat vergi iadelerinin iptaliyle Hint çelik üreticileri Mayıs-Haziran döneminde fiyatlarını artırabilir

Çelik şirketlerinin hisse senedi fiyatlarının menkul kıymet borsalarında şimdiye dek en yüksek seviyeleri gördüğünü belirten ...

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