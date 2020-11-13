Çin’in hurda kullanımı çelik üretimindeki keskin artışa rağmen Ocak-Eylül döneminde %1 düştü

Çin Metal Hurda Tüketimi Derneği’nin (CAMU) Başkan Yardımcısı Li Shubin, 12 Kasım’da Hainan eyaleti Haikou’da düzenlenen Ulusal Çelik Hurda Konferansı’nda Çin’in hurda tüketiminin yılın ilk dokuz ayında yıllık 1,58 milyon mt veya %1 düşerek 155,2 milyon mt seviyesinde yer aldığını belirtti. Çin’in genel çelik üretiminde tüketilen hurda oranı yıllık 1,1 puan düşüşle %19,86 oldu.
Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin, yıllık %4,5 artışla 781,59 milyon mt ham çelik üretti.
Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), 2025 yılına kadar Çin’in toplam yerel çelik üretimindeki hurda kullanım oranının %30’a ulaşacağını açıkladı.