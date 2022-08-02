Çin’in hurda işleme kapasitesi 2025’te 180 milyon mt’u aşacak

Salı, 02 Ağustos 2022 11:48:24 (GMT+3) | Şanghay

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na göre, 2025 yılında Çin’de başlıca bağımsız şirketlerin hurda işleme kapasitesi, 2021 yılında kaydedilen 150 milyon mt’a kıyasla ülkede elektrik ark ocaklı çelik üretiminin hızla gelişmesi sayesinde 180 milyon mt’u aşacak.

Çin 2025 yılında elektrik ark ocaklı çelik üretiminin, toplam çelik üretim kapasitesinin %15’inden fazlasını oluşturmasını planlıyor. 2030 yılında ise bu oran %20’yi geçecek. Ayrıca, ülke daha temiz çelik üretimine yönelik teşvik uyguluyor ve bu nedenle artış gösteren yüksek fırınlı üretim kapasitesine yönelik kısıtlamalar mevcut.