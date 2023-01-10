Çin’in Henan eyaleti demir çelik grubu oluşturacak

Salı, 10 Ocak 2023 11:14:31 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Henan eyalet hükümeti 2023’te piyasa beklentilerini ve ekonomik gelişimi güçlü bir şekilde desteklemeyi hedeflediğini belirtti. Eyalet geri dönüştürülmüş metal üretimini artıracak, çelik şirketlerinin geniş kapsamlı ekipman yenilemelerini hızlandıracak ve eyalete bağlı bir demir çelik grubu oluşturacak.

Buna ek olarak, eyalet hükümeti ürünlerin tüketimini de istikrarlı hale getireceğini ifade etti. Hükümet, eyalet içerisindeki bölgesel yönetimleri tüketicilerin yararına teşvikler yayımlamaları için teşvik etti, araç alımlarında para yardımı politikasını bu yılın Mart sonuna kadar uzattı ve 10.000 RMB/mt’un altındaki yeni araç alımlarında %5 para yardımı sağladı.