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Çin’in ham çelik üretimi bu yıl içerisinde yıllık 20 milyon mt’dan fazla düşecek

Çarşamba, 22 Aralık 2021 16:47:20 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin ham çelik üretiminin, bu yıl içerisinde, yıllık 20 milyon mt’dan fazla düşeceği bildirildi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ham çelik üretiminin, bu yılın Ocak-Kasım döneminde, yıllık %2,6 düşerek 946,36 milyon mt seviyesine gerilediğini belirtti. Ayrıca, bu yıla yönelik ham çelik üretiminin, üretim kısıtlamalarına ve kış aylarında talebin azalmasına bağlı olarak yıllık bazda 20 milyon mt’dan fazla düşerek 2016 yılından bu yana ilk defa yıllık bazda gerileyeceği ifade edildi.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  çelik üretimi  ham çelik  |  benzer haberler »


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