Çin’in ham çelik üretimi bu yıl %3,3, tüketimi ise %5,5 düşecek

Pazartesi, 27 Aralık 2021 16:43:28 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Shi Hongwei, ülkenin ham çelik üretiminin, bu yıl içerisinde, yıllık 35 milyon mt veya %3,3 düşüşle 1,03 milyar mt ve görünür çelik tüketiminin ise yıllık %5,5 düşüşle 990 milyon mt seviyelerinde yer almasının beklendiğini belirtti. Böylelikle, Çin’in ham çelik üretimi son beş yıllık süreçte ilk kez düşüş göstermiş olacak.

Devlet Konseyi Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nden Chang Changsheng, hükümetin, önümüzdeki yıl, altyapı, su kaynaklarının korunması, eski mahallelerde kentsel dönüşüm çalışmaları ve tarımsal inşaat dahil olmak üzere inşaat faaliyetlerine ekonomik destek vereceğini söyledi. Changsheng, para politikasının değişiklik göstermeyerek ülkenin ekonomik kalkınmasını destekleyeceğini ekledi.

Öte yandan, Çin’in hurda rezervlerinin her yıl 10-15 milyon mt artmasının beklendiği ve 2030 yılına kadar çelik üretiminde hurda kullanımının %40-50’ye çıkacağı öğrenildi. Bu durum, demir cevheri piyasasını etkileyecek.

Ayrıca, önümüzdeki yıl inşaat demiri ve filmaşin üretiminin 11 milyon mt düşebileceği, inşaat demiri fiyatlarının ise yıllık %13,5 düşüşle aşağı yönlü hareket edebileceği de eklendi.