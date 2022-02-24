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Çin’in günlük ortalama kömür üretimi 12 milyon mt’u geçti

Perşembe, 24 Şubat 2022 11:13:52 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu (NDRC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin günlük ortalama kömür üretiminin 12 milyon mt seviyesini geçtiği belirtildi.

20 Şubat tarihi itibarıyla günlük ortalama kömür üretimi 12,18 milyon mt seviyesine çıkarak geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen seviyeyi geri yakaladı. Özellikle söz konusu tarihte Shanxi ve Shaanxi eyaletlerinin günlük kömür üretimi sırasıyla 3,5 milyon mt ve 2 milyon mt olurken, İç Moğolistan’ın üretimi 3,7 milyon mt ile Şubat ayındaki en yüksek seviyeye yükseldi.

NDRC, havaların ısınmasıyla birlikte Shanxi, Shaanxi ve İç Moğolistan’daki kömür arzının istikrar kazanacağını ekledi.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »

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