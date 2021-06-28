Çin’in güney limanlarında aksamalar meydana geldi

Pazartesi, 28 Haziran 2021 13:59:44 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Guangdong eyaletinin Covid-19 salgınından olumsuz etkilenmesi sonucunda, ülkenin güneyinde yer alan ana limanlarındaki faaliyetlerde ciddi aksamalar meydana geldi.

23 Haziran tarihinde 15 yeni vaka daha bildirilen eyalette, söz konusu tarih öncesinde, toplam 150 vaka tespit edilmiş, vakalarının büyük çoğunluğunun Guangzhou’da ortaya çıktığı belirtilmişti. Vakaların kontrol altına alınmasına yönelik uygulanan önlemler, Guangzhou limanında ciddi aksamalara yol açtı.

Ayrıca, Guangdong’da yer alan başlıca limanlardan Yantian’da da yeni vakaların ortaya çıkmasıyla birlikte limanın şu an %30 kapasiteyle faaliyet gösterdiği ve bunun sonucunda, kargoların yakındaki Nansha ve Shekou limanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

Diğer limanların, tüm gemileri kabul edecek kapasitesinin olmamasına bağlı olarak yapılan yönlendirmeler trafik sıkışıklıklarına yol açtı. Öte yandan, gümrük yönetmeliğine bağlı olarak konteyner yüklemelerinde zorluklar yaşandı. Konteyner işlemlerinin yaklaşık bir hafta sürdüğü, geçişlerin ise 15-16 gün uzadığı bildirildi.

Covid-19 vakaları çıkmadan önce de deniz yolu taşımacılığında daralma yaşanıyordu.

Yantian, Shekou, Chiwan ve Nansha limanları önceden rezervasyon yapmayan gemileri kabul etmeyeceğini, gemilerin varışından üç ila yedi gün öncesinde yapılan rezervasyonları kabul edeceğini duyurdu.

Büyük deniz yolu taşımacıları müşterilerini, gecikmelere, ara limanlara uğrama programındaki değişikliklere ve belirli limanların es geçilmesine karşı uyardı. Çin’in güney limanlarındaki aksaklıklar dünya ticaretini tehlikeye sokacağı düşünülüyor.