Çin’in görünür ham çelik tüketimi birinci çeyrekte %9,5 düştü

Pazartesi, 25 Nisan 2022 10:09:38 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin görünür ham çelik tüketim hacmi bu yılın Ocak-Mart döneminde yıllık %9,5 düşüşle 235 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, başlıca sektörlerin çelik tüketimi yıllık %5 düşerken, inşaat sektörünün tüketimi %7 ve imalat sektörünün tüketimi %2 geriledi.

Aynı dönemde, ham çelik üretimi yıllık %10,5 düşüşle 243,38 milyon mt olurken, ortalama günlük ham çelik üretimi 2,70 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu seviye, yıllık düşüşe rağmen geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen ortalama günlük ham çelik üretiminin üzerinde yer aldı.