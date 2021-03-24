Çin’in gemi üretimi ve yeni gemi siparişleri Ocak-Şubat döneminde keskin bir şekilde arttı

Çarşamba, 24 Mart 2021 14:59:26 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği (CANSI) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Şubat döneminde, Çin’in toplam gemi üretimi yıllık %54,7 artışla 7,23 milyon dwt oldu.

Söz konusu dönemde Çin’in yeni gemi siparişleri yıllık %105 artışla 6,81 milyon dwt oldu. Şubat ayının sonunda Çinli gemi yapım şirketlerinin gemi siparişleri yıllık %12,2 ve 2020 yılının sonuna kıyasla %0,8 düşüşle 70,51 milyon dwt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Şubat döneminde, Çin’in ihracata yönelik gemi üretimi, toplam gemi üretiminin %92’sini oluşturdu.

75 büyük gemi yapım şirketinin verilerine göre, yılın ilk iki ayında, söz konusu Çin gemi yapım şirketleri yıllık bazda %66,4 artışla 35,1 milyar RMB (5,4 milyar $) faaliyet geliri ve 340 milyon RMB (52,15 milyon $) brüt zarar kaydetti.

Yılın ilk iki ayında, Çin’in gemi üretimi, dünyadaki toplam gemi üretiminin %45,4’ünü oluşturarak bu konuda liderliğini sürdürdü. Çin’i %31,4 ile Güney Kore ve %20,9 ile Japonya takip etti.