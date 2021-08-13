Çin’in gemi üretimi Ocak-Temmuz döneminde %20,7 arttı

Cuma, 13 Ağustos 2021 12:29:20 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan verilere göre, Çin’in toplam gemi üretimi bu yılın ilk yedi ayında yıllık %20,7 artışla 24,18 milyon dwt oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’in yeni gemi siparişleri yıllık %223,2 artışla 45,22 milyon dwt olurken, Çinli gemi üretim şirketlerinin siparişleri Temmuz ayının sonunda, 2020 yılının sonunda kaydedilene kıyasla %26,1 ve yıllık %18,6 artışla 89,67 milyon dwt seviyesinde yer aldı.

Çin’in ihracata yönelik gemi üretimi ise bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, toplam üretimin %93,7’sini oluşturdu.

75 büyük gemi üretim şirketinin verilerine göre, söz konusu Çinli gemi üretim şirketlerinin faaliyet kârı yılın ilk yedi ayında yıllık %13,9 artışla 159,9 milyar RMB (24,7 milyar $) olurken, brüt zararı ise 860 milyon RMB (132,7 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Çin’in toplam gemi üretimi söz konusu dönemde, küresel piyasadaki toplam gemi üretiminin %46,1’ini oluşturarak bu konudaki liderliğini sürdürdü. Çin’i %31,4 ile Güney Kore ve %19,2 ile Japonya takip etti.