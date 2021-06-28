Çin’in gemi üretimi Ocak-Mayıs döneminde %26,6, yeni gemi siparişleri ise %182,6 arttı

Pazartesi, 28 Haziran 2021 11:42:20 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan verilere göre, Çin’in toplam gemi üretimi bu yılın ilk beş ayında yıllık %26,6 artışla 12,86 milyon dwt oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’in yeni gemi siparişleri yıllık %182,6 artışla 32,73 milyon dwt olurken, Çinli gemi üretim şirketlerinin siparişleri, 2020 yılının sonunda kaydedilene kıyasla %19,5 ve yıllık %6,4 artışla 85 milyon dwt seviyesinde yer aldı.

Çin’in ihracata yönelik gemi üretimi ise bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, toplam üretimin %95,2’sini oluşturdu.

75 büyük gemi üretim şirketinin verilerine göre, söz konusu Çinli gemi üretim şirketlerinin faaliyet kârı yılın ilk beş ayında yıllık %13,7 artışla 93,2 milyar RMB (14,4 milyar $) olurken, brüt zararı ise 230 milyon RMB (35,6 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Çin’in toplam gemi üretimi söz konusu dönemde, küresel piyasadaki toplam gemi üretiminin %43,9’unu oluşturarak bu konudaki liderliğini sürdürdü. Çin’i %33,8 ile Güney Kore ve %19,4 ile Japonya takip etti.

1$ = 6,4578 RMB