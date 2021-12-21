Çin’in gemi üretimi Ocak-Kasım döneminde %7,9 arttı

Salı, 21 Aralık 2021 12:10:19 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin toplam gemi üretimi, bu yılın ilk on bir ayında, yıllık %7,9 artışla 35,88 milyon dwt oldu.

Söz konusu dönemde, yeni gemi siparişleri yıllık %182,6 artışla 63,64 milyon dwt olurken, gemi üretim şirketlerinin siparişleri, Kasım ayının sonunda yıllık %35,9 ve 2020 yılının sonunda kaydedilene kıyasla %35,5 artışla 96,40 milyon dwt seviyesinde yer aldı.

Çin’in ihracata yönelik gemi üretimi ise, bu yılın Ocak-Kasım döneminde, toplam üretimin %93’ünü oluşturdu.

75 büyük gemi üretim şirketinin verilerine göre, söz konusu gemi üretim şirketlerinin faaliyet kârı, yılın ilk on bir ayında, yıllık %4,2 artışla 269,1 milyar RMB (42,1 milyar $) olurken, brüt zararı ise yıllık %27,1 artarak 2,16 milyar RMB (340 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Çin’in toplam gemi üretimi, söz konusu dönemde, küresel piyasadaki toplam gemi üretiminin %45,5’ini oluşturarak bu konudaki liderliğini sürdürdü. Çin’i %30,3 ile Güney Kore ve %20,9 ile Japonya takip etti.