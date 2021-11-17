Çin’in gemi üretimi Ocak-Ekim döneminde %5, yeni gemi siparişleri ise %210,5 arttı

Çarşamba, 17 Kasım 2021 11:20:24 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin toplam gemi üretimi bu yılın ilk on ayında yıllık %5 artışla 32,01 milyon dwt oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’in yeni gemi siparişleri yıllık %210,5 artışla 61,50 milyon dwt olurken, Çinli gemi üretim şirketlerinin siparişleri, Ekim ayının sonunda yıllık %38,2 ve 2020 yılının sonunda kaydedilene kıyasla %37,9 artışla 98,1 milyon dwt seviyesinde yer aldı.

Çin’in ihracata yönelik gemi üretimi ise, bu yılın Ocak-Ekim döneminde, toplam üretimin %93,5’ini oluşturdu.

75 büyük gemi üretim şirketinin verilerine göre, söz konusu Çinli gemi üretim şirketlerinin faaliyet kârı yılın ilk on ayında yıllık %5,9 artışla 245,8 milyar RMB (38,5 milyar $) olurken, brüt zararı ise yıllık %22,7 düşerek 1,16 milyar RMB (180 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Çin’in toplam gemi üretimi, söz konusu dönemde, küresel piyasadaki toplam gemi üretiminin %44,5’ini oluşturarak bu konudaki liderliğini sürdürdü. Çin’i %31,2 ile Güney Kore ve %19 ile Japonya takip etti.