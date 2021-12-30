Çin’in gayrisafi yurt içi hasılası önümüzdeki yıl %5-5,5 büyüyecek

Perşembe, 30 Aralık 2021 12:04:39 (GMT+3) | Şanghay

Çinli Zhixin Fund’ın Baş Ekonomisti Lian Ping, sabit varlık yatırımlarının istikrarlı makroekonomik büyümede önemli bir rol oynamasına bağlı olarak gayrisafi yurt içi hasılanın önümüzdeki yıl %5-5,5 büyümesinin beklendiğini belirtti.

Önümüzdeki yıl, toplam sabit varlık yatırımlarının yıllık %6,5, altyapı ile imalat sektörlerindeki sabit varlık yatırımlarının yıllık %8 ve emlak sektöründeki sabit varlık yatırımlarının ise yıllık %4,5 artış göstereceği öngörülüyor.

Ayrıca, GSYH’nin bu yıl yaklaşık %8 büyümesi bekleniyor.

Covid-19 pandemisinin kontrol altına alınmasına, aşılama oranının artmasına ve 2020 yılındaki düşük baz etkisine bağlı olarak küresel ekonominin bu yıl içerisinde %5,9, önümüzdeki yıl ise %4,5 büyüyeceği tahmin ediliyor.