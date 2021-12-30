﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in gayrisafi yurt içi hasılası önümüzdeki yıl %5-5,5 büyüyecek

Perşembe, 30 Aralık 2021 12:04:39 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çinli Zhixin Fund’ın Baş Ekonomisti Lian Ping, sabit varlık yatırımlarının istikrarlı makroekonomik büyümede önemli bir rol oynamasına bağlı olarak gayrisafi yurt içi hasılanın önümüzdeki yıl %5-5,5 büyümesinin beklendiğini belirtti.

Önümüzdeki yıl, toplam sabit varlık yatırımlarının yıllık %6,5, altyapı ile imalat sektörlerindeki sabit varlık yatırımlarının yıllık %8 ve emlak sektöründeki sabit varlık yatırımlarının ise yıllık %4,5 artış göstereceği öngörülüyor.

Ayrıca, GSYH’nin bu yıl yaklaşık %8 büyümesi bekleniyor.

Covid-19 pandemisinin kontrol altına alınmasına, aşılama oranının artmasına ve 2020 yılındaki düşük baz etkisine bağlı olarak küresel ekonominin bu yıl içerisinde %5,9, önümüzdeki yıl ise %4,5 büyüyeceği tahmin ediliyor.


Etiketler: Uzak Doğu  ekonomi  Çin  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

27 Ara

Çin’in ham çelik üretimi bu yıl %3,3, tüketimi ise %5,5 düşecek
24 Ara

Çin yerel hammadde arzını artırmak için 113 hurda işleme merkezini daha onayladı
24 Ara

Chengdu ve Chongqing’te raylı taşıma sisteminin uzunluğu 10.000 kilometreye çıkacak
07 Ara

Çin finansal kurumlar için zorunlu karşılık oranını 15 Aralık’ta düşürecek
07 Ara

Çin’in gayrisafi yurt içi hasılası 2022’de %5,3 artacak