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Çin’in gayrisafi yurt içi hasılası 2022’de %5,5 büyüyecek

Çarşamba, 09 Şubat 2022 14:17:57 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Sosyal Bilimler Akademisi (CASS) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının bu yıl içerisinde %5,5 büyümesinin beklendiği belirtildi. Geçtiğimiz yıl, gayrisafi yurt içi hasıla %6 tahminini geçerek %8,1 büyüme göstermişti.

Gayrisafi yurt içi hasılanın büyüme hızı yavaşlasa da bu durum hükümetin ekonomik kalkınmayı istikrarlı bir hale getirmeyi amaçladığını gösteriyor.

Öte yandan salgın önleme ve kontrol mekanizmasının ekonomik ve sosyal kalkınma ile koordine edilmesi gerektiği belirtildi. Çin’in makro politikaların uyumluluğunu artırması ve ekonomik kalkınmanın istikrarlı bir büyüme göstermesine öncelik vermesi bekleniyor. Ayrıca karbon salımının aşırı azaltılmasından ve elektrik ile üretime getirilen kısıtlamalardan vazgeçilmesinin beklendiği belirtiliyor.

Bununla birlikte Çin’in gerekli önlemleri alarak tüketimi daha da artırması bekleniyor.

Ülkenin birincil, ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlerinin bu yıl içerisinde sırasıyla %3,1, %4,5 ve %6,5 artabileceği söyleniyor. Söz konusu artışlar 2021 yılına kıyasla sırasıyla 4,5, 3,8 ve 1,7 puan daha yavaş olacak.


Etiketler: ekonomi  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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