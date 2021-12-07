Çin’in gayrisafi yurt içi hasılası 2022’de %5,3 artacak

Salı, 07 Aralık 2021 11:42:05 (GMT+3) | Şanghay

Çin Sosyal Bilimler Akademisi (CASS) tarafından yayımlanan bildiriye göre, devam eden pandeminin olumsuz etkisi nedeniyle ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH), 2022 yılında %5,1 artması bekleniyor.

Çin’in GSYİH’ının 2021 yılında %8 artması bekleniyor. 2020-21 döneminde ortalama ekonomik büyümenin %5,1 ve 2020-22 döneminde ise ortalama büyümenin %5,2 olacağı tahmin ediliyor.

CASS, küresel ekonomik toparlanmanın devam edeceğini, ancak pandeminin devam etmesi beklendiğinden belirsizliklerle karşı karşıya kalınacağını belirtti.