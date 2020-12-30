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Çin’in gayrisafi yurt içi hasılası 2021’de %8-9 artacak

Çarşamba, 30 Aralık 2020 12:24:54 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Tsinghua Üniversitesi, Çin’e dair makroekonomik analizi ve öngörüsünü yayımladı. Buna göre, bu yılın başındaki Covid-19 salgının olumsuz etkileri nedeniyle, Çin’in gayrisafi yurt içi hasılasının 2020’de %2,1 ve 2021’de de %8-9 artması bekleniyor.

Ancak, Covid-19 salgını, Çin ekonomisinin gelişmesini oldukça belirsizleştiriyor. Gayrisafi yurt içi hasılanın, önümüzdeki yılın ilk kısmında güçlü bir şekilde büyümesi, ancak yılın sonraki kısmında daha yavaş bir büyüme göstermesi bekleniyor. Özellikle, Çin’in gayrisafi yurt içi hasılasının 2021 yılının ilk çeyreğinde %16-19 oranında olacağı düşünülüyor.

Buna ek olarak, Tsinghua Üniversitesi, önümüzdeki yıl Çin’in hem ihracatının hem de sabit varlık yatırımının yıllık bazda %6 artacağını öngördü. Özellikle, imalat sektörüne yönelik sabit varlık yatırımının %10, altyapı ve konut sektörlerine yönelik sabit varlık yatırımının ise yaklaşık %4 artması bekleniyor.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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