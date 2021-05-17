Çin’in emlak sektörü yatırımlarındaki büyüme Ocak-Nisan döneminde %21,6’ya geriledi

Pazartesi, 17 Mayıs 2021 16:02:51 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım yıllık %21,6 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %17,6 artışla 4,02 trilyon RMB (626 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Bu artış, yılın ilk üç ayına kıyasla 4 puan daha yavaş oldu. Söz konusu yavaşlama, hızla artan fiyatları kontrol altına almak için alınan önlemler nedeniyle gayrimenkul sektörünün yavaşladığına işaret ediyor.

Söz konusu dönemde gayrimenkul satışları yıllık %48,1 arttı. Bu artış, yılın ilk çeyreğinde kaydedilen %63,8 artışa kıyasla daha yavaş oldu. Aynı dönemde Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı, yıllık %48,1 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %19,5 artışla 503,05 milyon m2 olarak kaydedildi.

Ocak-Nisan döneminde Çin’deki inşaat faaliyetleri %10,5 arttı ve bu artış, yılın ilk üç ayına kıyasla 0,7 puan daha yavaş oldu. Söz konusu dönemde, inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alan yıllık %12,8 artış gösterdi. Bu artış, yılın iki üç ayında kaydedilen %28,2 artışa kıyasla daha yavaş oldu.