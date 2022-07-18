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Çin’in emlak sektörü yatırımları yılın ilk yarısında %5,4 düştü

Pazartesi, 18 Temmuz 2022 11:50:26 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın Ocak-Haziran döneminde yıllık %5,4 düşüşle 6,83 trilyon RMB (1 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %22,2 düşüşle 689,23 milyon m2 olarak kaydedildi.

Çin’deki inşaat faaliyetleri Ocak-Haziran döneminde yıllık bazda %2,8 geriledi. Öte yandan, söz konusu dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alan yıllık %34,4 düşüş gösterdi.

Ülkenin birçok bölgesinde görülen Covid-19 vakaları gayrimenkul sektörünü olumsuz etkilerken, kısıtlı likidite de piyasaya olan desteği zayıflattı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Yatırım 

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